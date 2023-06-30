Минюст признал Гребенщикова* иноагентом

Министерство юстиции России расширило список иностранных агентов, включив в него шесть физлиц и три юрлица. Соответствующее сообщение появилось на сайте ведомства.

Согласно информации на сайте Минюста, в список иноагентов от 30 июня попали музыкант Борис Гребенщиков*, журналисты Андрей Караулов* и Алексей Горпинченко*, зампред московского отделения «Яблока» Андрей Морев*, экс-депутат Госдумы Михаил Тимонов*, бывший главный раввин Москвы Филипп Гольдшмидт*, издания «Бумага»* и Sota.vision* и «Англо-американская школа Москвы»*.

Гольдшмидта, Горпинченко, «Бумагу» и Sota.vision обвинили в распространении недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти РФ и проводимой ими политике. Караулов, Морев и Тимонов принимали участие в создание для неограниченного круга лиц информационных материалов иностранных агентов.

«Гребенщиков осуществлял концертную деятельность в зарубежных странах с целью оказания финансовой помощи Украине. Выступал против СВО. Получал поддержку от иностранных источников. Проживает за пределами России», — говорится в тексте.

«Англо-американскую школу Москвы» обвинили в ведении деятельности по пропаганде ЛГБТ-отношений.