Исследование: 35% россиян заводили служебный роман

Результаты совместного опроса сервиса «Работа.ру» и HiFi-стриминга «Звук» показали, что 72% романов на работе заканчиваются расставанием, а 16% — свадьбой.

Как сообщают «Известия», в 8% случаев коллеги продолжают встречаться, а в 4% — живут вместе.

Отмечается, что только 35% опрошенных россиян заводили служебный роман, 65% не рискнули пойти на такой шаг.