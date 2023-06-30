Исследование: 35% россиян заводили служебный роман
Результаты совместного опроса сервиса «Работа.ру» и HiFi-стриминга «Звук» показали, что 72% романов на работе заканчиваются расставанием, а 16% — свадьбой.
Как сообщают «Известия», в 8% случаев коллеги продолжают встречаться, а в 4% — живут вместе.
Отмечается, что только 35% опрошенных россиян заводили служебный роман, 65% не рискнули пойти на такой шаг.
Ранее progorod43 опубликовал результаты опроса СберНПФ и Работа.ру, который показал, что большинство молодых россиян не мечтают о руководящих должностях.