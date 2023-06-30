Футболки с принтом «от Путина» появились на маркетплейсах

Футболки с рисунком президента России Владимира Путина, который он сделал на сенсорной панели российского производства, появились в продаже на маркетплейсах. Как сообщает URA.RU, стоимость одного экземпляра — от 1,6 тысячи рублей.

Напомним, что на полях форума «Сильные идеи для нового времени» главе государства презентовали сенсорную панель от бренда NexTouch, произведенную в России. Путину напомнили, что однажды он нарисовал кошку на аналогичном экране: в 2013 году президент посетил школу в Кургане на День знаний. Тогда Путин проверял качество ремонта образовательного учреждения.

Глава государства взял сенсорный карандаш и нарисовал схематичное лицо человека. Президент не объяснил, кого он изобразил — лицо случайного ребенка или же портрет определенного человека. Один из журналистов пошутил, что это новый логотип бренда панелей.

Теперь можно приобрести футболку с рисунком, сделанным Путиным на полях форума.

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