Умерла концертмейстер Большого театра Наталья Разсудова
Концертмейстер оперной группы Большого театра Наталья Разсудова скончалась в возрасте 84 лет. Об этом сообщается на сайте театра.
"На 85-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Наталья Разсудова, концертмейстер оперной труппы Большого театра (1978–2016)", – говорится в сообщении.
В пресс-службе рассказали, что в качестве концертмейстера Разсудова участвовала в постановках опер "Катерина Измайлова", "Золотой петушок", "Орлеанская дева", "Хованщина" и других.
Во время карьерной деятельности женщина не раз посещала всероссийские и международные конкурсы вокалистов. По итогам пяти из них Разсудову удостоили дипломов "За лучший аккомпанемент".
Кроме того, музыкант была удостоена благодарности министра культуры СССР за подготовку молодых певцов к международным конкурсам. Гастрольная деятельность позволила Разсудовой посетить Германию, Францию, США, Испанию, Японию и другие.
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