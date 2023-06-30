Умерла концертмейстер Большого театра Наталья Разсудова

Концертмейстер оперной группы Большого театра Наталья Разсудова скончалась в возрасте 84 лет. Об этом сообщается на сайте театра.

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"На 85-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Наталья Разсудова, концертмейстер оперной труппы Большого театра (1978–2016)", – говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что в качестве концертмейстера Разсудова участвовала в постановках опер "Катерина Измайлова", "Золотой петушок", "Орлеанская дева", "Хованщина" и других.

Во время карьерной деятельности женщина не раз посещала всероссийские и международные конкурсы вокалистов. По итогам пяти из них Разсудову удостоили дипломов "За лучший аккомпанемент".