В шоу на Первом канале заметили тайный сигнал о помощи от ребенка

Пользователи соцсетей заметили, что в одном из выпусков шоу «Мужское / Женское» на Первом канале девочка могла подать тайный сигнал о помощи, придуманный для тех, кто сталкивается с домашним насилием. Об этом пишет Medialeaks.

Речь идет о выпуске под названием «Сутяжники», который вышел в эфир 21 июня. В нем показали небольшой отрывок, в котором старшая дочь героини эпизода рассказала об отношениях в семье.

«Нам с мамой и сестрой живется очень дружно. Я маму люблю, я ей за все-за все благодарна. Я очень-очень сильно ее люблю», — сказал ребенок, обнимая младшую сестру.

При этом девочка несколько раз сделала за спиной сестры один и тот же жест, которые считается сигналом о помощи для тех, кто столкнулся с домашним насилием: она повернула ладонь вертикально, согнула сначала большой палец, а затем остальные пальцы.

В комментариях к выпуску на Rutube многие пользователи решили, что девочка хотела подать сигнал о помощи и показала этот жест неслучайно.

«Девочка старшая показывает знак, что находится в опасности. Проверьте, пожалуйста!», «Старшая девочка, дочь героини, сидя на кровати, показывает отчетливо жест домашнего насилия», «Дочь действительно показывает жест о помощи, она достаточно взрослая, чтобы побывать в интернете и узнать о значении этого жеста», — заявили зрители.

К такому же выводу пришли пользователи в фанатском сообществе шоу во «ВКонтакте».

Международный сигнал о помощи был придуман в период пандемии коронавируса в связи с ростом случаев домашнего насилия из-за мер самоизоляции. Предполагается, что с его помощью те, кто столкнулся с домашним насилием, могут незаметно для агрессора подать знаки и привлечь к себе внимание. Множество видео, в которых говорилось об этом жесте, были опубликованы в TikTok.