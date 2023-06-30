Абитуриентам рекомендовали начислять баллы за службу в армии

Минобрнауки рекомендовало университетам начислять абитуриентам до 10 дополнительных баллов за прохождение военной службы и участие в спецоперации. Об этом говорится в письме ведомства, опубликованном на портале федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования.

Президент России Владимир Путин 24 июня подписал закон об учете при приеме в университеты службы в армии. Этим же документом расширен перечень лиц, имеющих право на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета на бюджетных местах без вступительных экзаменов. Речь, в частности, идет об участниках СВО и детях медработников, умерших из-за COVID-19 при исполнении ими трудовых обязанностей.