Сбежавшие за границу из-за мятежа Пригожина россияне попросились домой

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Граждане России, сбежавшие из страны из-за мятежа главы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина, захотели вернуться домой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что беглецы потратили крупные суммы денег на авиабилеты в страны СНГ и Грузию и остались без финансов за границей. В связи с этим они попросили российское Министерство иностранных дел о помощи. Всего число желающих вернуться обратно в страну оказалось 116. Всем им выдали свидетельство на возвращение.