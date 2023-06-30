Кравцов: серебряные медали будут получать школьники с одной или двумя четверками

«Со следующего года будет возможность выдавать серебряную медаль, если по итогам года одна или две четверки», — заявил министр во время сессии по подведению итогов 2022/2023 учебного года с постановкой задач на предстоящий год, передает «Интерфакс».

Серебряные медали в России отменили в 2014 году. В мае этого года Кравцов сообщал, что с нового учебного года их снова будут выдавать. Вместе с этим в сентябре старшеклассники получат учебники истории с разделом о спецоперации. Об этом заявил замглавы Минпросвещения Татьяна Васильева. Но темы СВО на ЕГЭ-2023 не будет, сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.