Милонов предложил включить в органы опеки церковников

Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов предложил включить в органы опеки представителей религиозных организаций. Об этом он заявил после гибели шестилетнего Далера в приемной семье в Екатеринбурге .

«Органы опеки должны быть более эффективны, более полноценно представлены. Например, в их состав должны входить представители религиозных организаций, чтобы отдельные люди, страдающие фанаберией, не прикрывались бы верой», – сказал Милонов.

По его словам, из-за «субъективного мнения о воспитании» возникают конфликты между приемными родителями и опекой – например, если детей заставляют молиться.

Кроме того, в беседе с «УралПолит.Ru» Милонов предложил ограничить опекунство в пользу приемных семей. Он полагает, что опекунов нужно назначать случаях, когда они не могут усыновить или удочерить ребенка: к примеру, если это родные дед и бабушка.