Горячую воду предложили отключать не более чем на 14 дней

Роспотребнадзор предложил прописать в санитарных правилах и нормах (СанПиН), что ежегодное отключение горячей воды на профилактические ремонты не должно превышать 14 дней. Сейчас соблюдение этих сроков носит рекомендательный характер. Проект постановления ведомства об изменениях в СанПиН опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

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Сейчас поставщик горячей воды может согласовать с муниципалитетом ремонт на более чем 14 дней, но тогда ему придется организовать «горячее водоснабжение иными способами». В некоторых регионах воду отключают на меньший срок. Так, в Москве продолжительность отключений составляет не более 10 дней, хотя 2011 году воду отключали на 14 дней, а еще раньше — на 21 день.