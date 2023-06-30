В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях июля
В июле на половине территории России ожидается среднемесячная температура выше нормы. Об этом со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда пишет ТАСС.
«Наиболее теплая погода, класс выше нормы - на востоке Заволжья, западном Урале, востоке Красноярского края, всей Якутии, в Забайкальском крае, Амурской области, Приморском крае и Магаданской области. То есть на половине территории России», - пояснил он.
При этом, по словам синоптика, на части территории страны в июле прогнозируется засушливая погода. Дефицит осадков будет наблюдаться на юге Приволжского федерального округа, в центре Урала, на востоке Якутии.
А вот Ставропольский, Алтайский края, Архангельскую и Кемеровскую области, а также восток Камчатского края зальет дождями.
Ранее москвичам пообещали июль с идеальной летней погодой. По словам главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, в отдельные дни в регионе будет до плюс 30, но не более того. В основном же москвичей ждет ровная комфортная летняя погода с температурой плюс 25-27 градусов.