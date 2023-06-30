Юрист рассказал, как выгоднее взять отпуск в 2024 году

О том, как лучше распорядится выходными днями и отпуском в 2024 году, рассказал "Российской газете" руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

Ранее Минтруд опубликовал проект постановления о переносе выходных дней в 2024 году. Если учитывать, что Постановление Правительства РФ будет принято в таком виде, можно уже сейчас определить, какие месяцы 2024 года будут наиболее выгодными для использования отпуска.

Самые большие отпускные выплаты сотрудники смогут получить, если будут брать отпуск в июле, чуть меньше в октябре и августе. В эти месяцы самое большое количество рабочих дней, а их стоимость меньше, так как оклад делится на количество рабочих дней в месяце. Отдыхать в эти месяцы оказывается выгоднее, чем работать. Самыми невыгодными месяцами будут: январь и июнь. Далее следуют февраль, март и май. Чем меньше в месяце рабочих дней, тем невыгоднее брать отпуск.

Многие россияне используют возможность продлить длинные выходные. Самыми выгодными для продления являются майские праздники 2024 года. Если взять дополнительные дни отдыха 2 и 3 мая, можно отдыхать 7 дней (29 апреля по 5 мая). Или, если взять дни отдыха 6, 7 и 8 мая можно отдохнуть 9 дней (с 4 по 12 мая). Если же все объединить, общая продолжительность отдыха может составлять 14 дней.

Для продления выходных можно использовать дни отпуска, отгулы, а также выходные дни, которые положены донорам крови.