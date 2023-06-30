Названы самые популярные у самостоятельных российских туристов страны

Спрос самостоятельных туристов из России на поездки в страны Азии летом увеличился почти в три раза по сравнению с летом прошлого года, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса Ostrovok.

Специалисты изучили данные бронирований и определили популярные туристические направления. Доля оплат отелей в азиатских странах за год увеличилась с трех до семи процентов. Заметно выделяется КНР после возобновления весной выдачи виз для въезда в страну. Это вызвало всплеск на лето в десятки раз. В настоящее время количество бронирований в Китае опережает допандемийные значения на 13 процентов.

Похожий рост происходит в отношении Южной Кореи. Относительно 2022 года количество заявок на бронирование гостиниц увеличилось более чем в четыре раза и в полтора раза превысило показатели 2019 года.

Япония также показывает рост после отмены ограничений на въезд весной, но к доковидным показателям значения не приблизились.

Количество бронирований в Индонезию выросло вдвое, а в Таиланд – на 92 процента.

Среди других направлений россияне бронируют отели в странах СНГ, на которые приходится 51 процент от всех заказов за рубежом. Это на четыре процента больше, чем прошлым годом. Быстрее всего растет интерес к Азербайджану и Армении.

Доля бронирований объектов размещения на Ближнем Востоке за год увеличилась на 18 процентов, а Европы – снизилась с 24 до 16 процентов.