В России начал действовать стандарт для отелей «все включено»
В России вступил в действие стандарт оказания гостиничных услуг «все включено» и «ультра все включено». В последнем случае, гостям должно быть доступно не менее пяти видов крепкого алкоголя импортного производства.
«В российских отелях, работающих по системе „все включено“, должны в неограниченном количестве предоставляться на обед и ужин алкогольные напитки отечественного производства», — сообщает ТАСС. Уточняется, что в отелях, работающих по системе «ультра все включено», гостям должно быть доступно не менее пяти видов крепкого алкоголя импортного производства.
Ранее россиянам рассказали, куда можно поехать в отпуск дешевле 100 тысяч рублей. Директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru Олег Козыре в бесе с URA.RU сообщил, сто самыми выгодными поездками станут путешествия в Санкт-Петербург и Калининградскую область. По его данным, курорты Краснодарского края немного дороже.