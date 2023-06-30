В России начал действовать стандарт для отелей «все включено»

В России вступил в действие стандарт оказания гостиничных услуг «все включено» и «ультра все включено». В последнем случае, гостям должно быть доступно не менее пяти видов крепкого алкоголя импортного производства.

«В российских отелях, работающих по системе „все включено“, должны в неограниченном количестве предоставляться на обед и ужин алкогольные напитки отечественного производства», — сообщает ТАСС. Уточняется, что в отелях, работающих по системе «ультра все включено», гостям должно быть доступно не менее пяти видов крепкого алкоголя импортного производства.