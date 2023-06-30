Вильфанд спрогнозировал температуру выше нормы в июле

Более чем на половине территории России в июле установится температура выше нормы. Об этом «Интерфаксу» заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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В то же время на остальной части страны термометры покажут стандартные для этого месяца значения, отметил специалист.

«На всей территории страны не ожидается регионов, где температура будет ниже нормы. На огромной части, больше чем на 50% территорий, класс выше нормы, то есть температура прогнозируется выше нормы… Теплый месяц, и есть районы, где он будет очень теплый», — рассказал Вильфанд.

По его словам, выше нормы температура поднимется, в частности, в Северо-Западном федеральном округе, в Коми, Архангельской, Вологодской, Новгородской областях и в Санкт-Петербурге. То же коснется и Татарстана, Башкортостана, Самарской, Саратовской и Оренбургской областей, заключил эксперт.

Ранее, как писала «Парламентская газета», ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал самый засушливый июль за последние восемь лет. По словам эксперта, в центральной части России будет на два градуса теплее, чем обычно, ожидается также нехватка влаги.