Плюющих на улицах Ярославской области будут искать по камерам

«Фиксация таких правонарушений осуществляется в ходе рейдов, которые должны проводиться регулярно. В ходе рейда сотрудники административных комиссий будут фиксировать правонарушения и прямо на месте составлять постановление… Возможна фиксация правонарушения также с использованием видеокамеры с функцией автоматического распознавания лиц. Сейчас в регионе уже действуют такие камеры в рамках программы "Безопасный город", в дальнейшем их количество будет расти», – поделился подробностями Евраев.