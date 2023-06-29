Плюющих на улицах Ярославской области будут искать по камерам
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил, что нарушителей недавнего запрета на плевки в общественных местах будут искать с помощью видеокамер с функцией распознавания лиц. Об этом сообщает РИА «Новости».
Контролировать соблюдение запрета будут специальные комиссии.
«Комиссии насчитывают от 5 до 15 человек. В их состав входят сотрудники органов местного самоуправления, органов муниципального контроля, лица, совмещающие должности государственной и гражданской службы, представители полиции», – рассказал Евраев.
Губернатор также уточнил, что плевки в общественных местах будут приравнены к правонарушениям общественного порядка.
«Фиксация таких правонарушений осуществляется в ходе рейдов, которые должны проводиться регулярно. В ходе рейда сотрудники административных комиссий будут фиксировать правонарушения и прямо на месте составлять постановление… Возможна фиксация правонарушения также с использованием видеокамеры с функцией автоматического распознавания лиц. Сейчас в регионе уже действуют такие камеры в рамках программы "Безопасный город", в дальнейшем их количество будет расти», – поделился подробностями Евраев.
Кроме того, граждане Ярославской области смогут самостоятельно обращаться в администрацию, если выявят нарушения закона и смогут предоставить доказательства.
«После этого нарушитель будет приглашен на заседание административной комиссии, а если не явится, будучи уведомленным заказным письмом по месту официальной регистрации, постановление будет составлено в его отсутствие и также направлено ему заказным письмом. Затем у гражданина есть 10 дней на обжалование», – добавил губернатор.
Ранее Ярославская область первой в России ввела штрафы за плевки в общественных местах.