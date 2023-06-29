Журналистка и телеведущая Тина Канделаки отреагировала у себя в Telegram-канале на новое видео олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова . Она пожелала ему скорейшего восстановления.

«Рома, ты и красавчик, и молодец, и что немаловажно — настоящий боец! От всей души желаю скорейшего восстановления!» — написала Канделаки.

Напомним, что в январе спортсмен попал в больницу с пневмонией. Позже у него развились осложнения. В результате за четыре месяца Костомаров перенес кому, два инсульта, менингит и несколько ампутаций.