«Настоящий боец»: Канделаки пожелала Костомарову скорейшего восстановления
Журналистка и телеведущая Тина Канделаки отреагировала у себя в Telegram-канале на новое видео олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова. Она пожелала ему скорейшего восстановления.
«Рома, ты и красавчик, и молодец, и что немаловажно — настоящий боец! От всей души желаю скорейшего восстановления!» — написала Канделаки.
Ранее Костомаров опубликовал видео своей тренировки с протезами на ногах.
Напомним, что в январе спортсмен попал в больницу с пневмонией. Позже у него развились осложнения. В результате за четыре месяца Костомаров перенес кому, два инсульта, менингит и несколько ампутаций.
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