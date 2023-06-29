В Крыму построят три мусороперерабатывающих завода

«Это масштабный проект, который позволит региону значительно опередить выполнение показателей федерального проекта. Мы рассчитываем, что с вводом объектов, которые сейчас в строительстве, к 2024 году регион выйдет на выполнение показателей 2030 года», — заявил Буцаев.