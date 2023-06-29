СМИ опубликовали кадры вылета из Петербурга человека, похожего на Пригожина

«Фонтанка» опубликовала кадры с вылетающим из Санкт-Петербурга на вертолете человеком, похожим на основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

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На кадрах лицо похожего на Пригожина человека скрыто медицинской маской, однако издание утверждает, что вертолет, на котором он вылетел из Санкт-Петербурга, принадлежит связанной с основателем ЧВК «Вагнер» компании.

Корреспондент издания сообщил, что вертолет приземлился на площадку на Английской набережной таким образом, чтобы «оперативно забрать человека из подъехавшей машины и тут же взлететь». Через дорогу от площадки находится отель «Трезини», в котором силовики провели обыск 24 июня, в день вооруженного мятежа.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что похожего на Евгения Пригожина человека видели в офисе бизнесмена в Санкт-Петербурге.

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В Минобороны его обвинения опровергли, Генпрокуратура возбудила против Пригожина дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы. Вечером того же дня пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Обвиняемый в мятеже глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.