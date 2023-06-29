Сын Башара Асада закончил МГУ с красным дипломом

Хафез Асад, сын президента Сирии Башара Асада, успешно завершил обучение в МГУ имени М.В. Ломоносова и получил диплом с отличием. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Сын президента учился в магистратуре механико-математического факультета. Второй курс магистратуры он закончил экстерном.

Магистерская диссертаций сирийца была посвящена теории чисел, он написал ее под руководством завкафедрой математических и компьютерных методов анализа профессора В.Н. Чубарикова.