Сын Башара Асада закончил МГУ с красным дипломом
Хафез Асад, сын президента Сирии Башара Асада, успешно завершил обучение в МГУ имени М.В. Ломоносова и получил диплом с отличием. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Сын президента учился в магистратуре механико-математического факультета. Второй курс магистратуры он закончил экстерном.
Магистерская диссертаций сирийца была посвящена теории чисел, он написал ее под руководством завкафедрой математических и компьютерных методов анализа профессора В.Н. Чубарикова.
Диплом Хафез Асад получил во время традиционной торжественной церемонии, на которой присутствовали ректор МГУ Виктор Садовничий и первая леди Сирии Асма Асад.
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