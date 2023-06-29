Патриарх Кирилл встретился с посланником Папы Римского
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился с посланником Папы Римского кардиналом Маттео Дзуппи в Даниловском монастыре. Об этом сообщают «Известия».
«Я очень рад, что вы прибыли в Москву в сопровождении братьев, которых я хорошо знаю. Мы ценим, что его святейшество направило именно вас», — приводятся в материале слова патриарха Кирилла.
Темой встречи станет обсуждение вопросов урегулирования конфликта на Украине. Патриарх Кирилл считает, что церкви «могут совместными усилиями послужить делу мира и справедливости». Он назвал «важным, чтоб все силы мира объединялись для предотвращения крупного вооруженного конфликта».
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