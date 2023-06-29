Внук Татьяны Васильевой вернулся из Германии в Россию

Известная актриса Татьяна Васильева рассказала в передаче «Жизнь и судьба», что ее внук Григорий вернулся из Берлина в Москву. Об этом пишет РИА «Новости».

Васильева пояснила, что 12-летний мальчик уже приехал в Москву.

По ее словам, ребенок заявил, что может жить только в России. Когда к нему не прислушались, он «спрятался в своей комнате и не выходил несколько дней».

После этого, уточнила Васильева, ее бывшая невестка Анастасия Бегунова все же разрешила сыну уехать в Москву.

«Ему уже нельзя приказать жить, где он не хочет», - отметила актриса.

Васильева заметила, что ее внуки Иван и Григорий никогда не отзывались о Германии положительно. Ивана даже пришлось перевести из обычной школы в частную гимназию, так как в учебном заведении к нему предвзято относились.