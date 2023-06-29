Жители НАО остались без интернета

«Инцидент произошел в Республике Коми, недалеко от Сыктывкара. Бригада "Ростелекома" уже выехала на устранение. Точные сроки восстановления доступа к сети будут известны в ближайшее время. Стационарная и мобильная связь в регионе работают стабильно», – рассказали в пресс-службе администрации округа.