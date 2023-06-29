Жители НАО остались без интернета

У клиентов «Ростелекома» в Ненецком автономном округе пропал интернет у из-за обрыва кабеля
На территории Ненецкого автономного округа оборвался интернет-кабель, из-за чего абоненты компании «Ростелеком» остались без связи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную администрацию.
«Инцидент произошел в Республике Коми, недалеко от Сыктывкара. Бригада "Ростелекома" уже выехала на устранение. Точные сроки восстановления доступа к сети будут известны в ближайшее время. Стационарная и мобильная связь в регионе работают стабильно», – рассказали в пресс-службе администрации округа.
В самом «Ростелекоме» уточнили, что обрыв кабеля произошёл на участке телекоммуникационной трассы Сыктывкар-Корткерос.
«Масштаб произошедшего пока неизвестен. Мы будем информировать о ходе восстановительных работ по мере поступления информации», – рассказали в компании.
Ранее с подобной проблемой столкнулись пользователи МТС из Поволжья.
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