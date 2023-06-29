Минюст признал правозащитную группу «Агора» нежелательной в России

Минюст России внес правозащитную группу «Агора» и американскую организацию «Завет церквей TCCN» в перечень нежелательных. Об этом в четверг, 29 июня, сообщили в пресс-службе министерства.

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Уточняется, что обе организации были признаны нежелательными на основании закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ», говорится на сайте Минюста.

Накануне Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность на территории страны организации «Новая газета — Европа»* (BDR Novaja Gazeta-Europe). По данным ведомства, организация распространяла материалы экстремистских организаций

В середине мая Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность международной экологической организации Greenpeace* в России. Ведомство обвинило ее во вмешательстве во внутренние дела страны и подрыве ее экономических основ государства.