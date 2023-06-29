Варламову* грозит штраф до 50 тыс. рублей за посты без маркировки иноагента

Штраф от 30 до 50 тыс. рублей грозит блогеру Илье Варламову (признан иноагентом) за нарушение правил деятельности иностранного агента. Соответствующие материалы поступили в четверг в Мещанский суд Москвы.

"В суд поступил протокол об административном правонарушении, составленный в отношении И.А. Варламова по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство и распространение иноагентом материалов без указания на то, что эти материалы произведены, распространены иноагентом либо касаются деятельности иноагента)", - сказали в суде.

Санкция статьи предусматривает штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей для физических лиц.

Дата рассмотрения материалов пока не установлена. Также в суде не уточнили, какие именно посты Варламова стали поводом для составления протокола.

В конце марта Минюст внес Варламова в реестр иноагентов. В ведомстве заявили, что Варламов распространял недостоверную информацию о принимаемых органами власти решениях и проводимой ими политике, получал поддержку от иностранных источников.