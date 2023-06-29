Путин назвал важным вклад каждого гражданина для развития России

Вклад каждого гражданина ценен для России, коллектив каждого предприятия может поспособствовать развитию промышленного, интеллектуального и технологического потенциала страны, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Сильные идеи для нового времени".
"Сейчас значим и важен вклад в общее дело каждого гражданина России, коллектива каждого предприятия и, конечно, молодых творческих научных бизнес-команд - всех инициатив, направленных на укрепление и развитие промышленного, интеллектуального и технологического потенциала", - сказал глава государства.