Путин оставил рисунок на выставке Агентства стратегических инициатив

Президент РФ Владимир Путин сделал набросок во время обхода выставки перспективных отечественных компаний, организованной Агентством стратегических инициатив (АСИ). Видео публикует Telegram-канал Shot.

На доске президент изобразил улыбающуюся рожицу и оставил свою подпись.

В ходе выставки Путину показали несколько инновационных разработок, в частности предназначенные для электротранспорта зарядные станции «Яблочков», промышленные 5D-принтеры Stereotech и интерактивное оборудование NexTouch, сообщает РИА Новости.

По информации Кремля, на конкурс лучших новых отечественных брендов, впервые проводящийся в этом году по поручению президента, было подано более пяти тысяч заявок.

Несколько лет назад Путин, посещая выставку общественных проектов, нарисовал рожицу с помощью станка для создания мультфильмов из песка.