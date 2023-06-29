Госдума ратифицировала соглашение РФ и Абхазии о двойном гражданстве

Госдума 29 июня ратифицировала соглашение России и Абхазии о двойном гражданстве, по которому граждане обеих стран могут иметь и российское, и абхазское гражданство без необходимости отказываться от одного из паспортов. Об этом сообщает ТАСС.

Страны подписали соглашение в сентябре 2022 года. В конце мая 2023-го президент РФ Владимир Путин внес документ на ратификацию в Госдуму. Срок действия соглашения составляет пять лет, документ будет автоматически продлеваться, если одна из сторон не выступит с возражениями.

Из документа следует, что россияне смогут получать паспорта Абхазии без отказа от гражданства РФ, и наоборот.

Также соглашение предусматривает, что люди, имевшие гражданство Абхазии на 26 августа 2008 года и сохранившие его, смогут получить российский паспорт в упрощенном порядке.

Люди, имеющие и российское, и абхазское гражданство, могут пользоваться социальным обеспечением и медицинским обслуживанием на территории той страны, в которой они постоянно проживают. По этому же принципу они будут призываться в армию. В то же время граждане, уже отслужившие в одной стране, будут освобождены от призыва в другой.

В мае 2023 года в России ратифицировали соглашение с Южной Осетией о двойном гражданстве. Соглашение было подписано в сентябре 2021 года в Цхинвале.