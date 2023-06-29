Россияне смогут получить второе гражданство в Абхазии

Госдума ратифицировала соглашение между Россией и Абхазией о двойном гражданстве, которое позволит гражданам РФ получить абхазское гражданство без отказа от российского. Соглашение подписали в Москве 27 сентября 2022 года, 31 мая президент РФ Владимир Путин внес его на ратификацию в парламент. Документ опубликован в думской базе.

Соглашением предусматривается, что граждане одной стороны вправе без отказа от имеющегося у них гражданства этой стороны приобретать гражданство другой стороны. Приобретение и прекращение гражданства в части, не урегулированной соглашением, осуществляется в соответствии с законодательством каждой из сторон, — говорится в пояснительной записке.