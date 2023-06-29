Эксперт оценил планы ограничить продажу пива и сидра для ИП

"Это их бизнес, который приносит прибыль, который кормит их семьи, их работников и так далее. Поэтому никто в России не ставит себе цель отравить потребителя - все стараются производить более-менее качественную продукцию. Случаи отравления достаточно редки. Нелегальный рынок алкоголя в России - это не менее 500 млн литров в год, а от отравлений погибает порядка 10 тыс. человек [в год], при этом 8,5 тыс. из них погибают не из-за плохого качества продукта, от "перепоя". Поэтому проблема, конечно, есть, но она не так глобальна", — заявил специалист.