Эксперт оценил планы ограничить продажу пива и сидра для ИП
Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз в разговоре с Рамблером прокомментировал инициативу об ограничении в России продаж пива и сидра индивидуальными предпринимателями.
Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы хотят запретить индивидуальным предпринимателям (ИП) продавать пиво и сидр в общепите. Соответствующее предложение включено в экспертный доклад межфракционной рабочей группы по защите здоровья граждан от алкогольной, табачной и наркотической угроз. Кроме того, власти предлагают обязать ИП передавать данные в единую государственную информационную систему о розничной продаже пива и пивных напитков.
У нас лицензируется весь алкоголь, кроме пива, сидра, пуаре и пивных напитков. Лицензируется и производство, и оптовая продажа, и розничная продажа. Пивная продукция и сидры до сих пор не лицензируются, а это 80 процентов объема российского рынка алкоголя. Однако определенные меры в этом сегменте вводятся - это маркировка пива, реестр производителей и продавцов пива (аналог лицензирования).Вадим Дробиз Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя
Специалист выразил мнение, что в соответствующем запрете на сегодняшний день необходимости нет.
"Этот псевдо-сидр, из-за которого произошли отравления, могла бы продавать и нелегальная розница. У нас же нет только легальной розницы - гигантские объемы продукции продаются нелегально. Такую продукцию производят полукустарным способом на нелегальных предприятиях. Поэтому все меры, которые принимаются, по большому счету бесполезны, поскольку нелегальное суррогатное производство - это сотни миллионов литров в год", — сказал эксперт.
Дробиз вместе с тем подчеркнул, что сами производители нелегальной суррогатной продукции заинтересованы в качестве и безопасности их товара.
"Это их бизнес, который приносит прибыль, который кормит их семьи, их работников и так далее. Поэтому никто в России не ставит себе цель отравить потребителя - все стараются производить более-менее качественную продукцию. Случаи отравления достаточно редки. Нелегальный рынок алкоголя в России - это не менее 500 млн литров в год, а от отравлений погибает порядка 10 тыс. человек [в год], при этом 8,5 тыс. из них погибают не из-за плохого качества продукта, от "перепоя". Поэтому проблема, конечно, есть, но она не так глобальна", — заявил специалист.
Эксперт также оценил планы обязать индивидуальных предпринимателей передавать данные в единую государственную информационную систему о розничной продаже пива и пивных напитков.
"[Система цифровой маркировки] "Честный знак" не имеет никого отношения к качеству и безопасности продукции. Она имеет отношение только к ее учету, а также к уплате акцизов - то есть это исключительно фискальные маркировки, подтверждение легальности. Но в принципе и легальная продукция может быть фальсифицированной. Поэтому это просто хорошая мера для учета продукции", - сказал он.
В начале июня в ряде регионов России были зафиксированы случаи отравления алкогольным напитком"Мистер сидр", который производила самарская компания "Анди". Согласно последним данным, количество отравившихся превысило сто человек.