Россияне рассказали о самых частых причинах стресса на работе

Россияне назвали самой частой причиной стресса на работе постоянное напряжение из-за слишком серьезного отношения к своим обязанностям — о таких ощущениях рассказали более 40 процентов опрошенных аналитиками «Ренессанс страхования». Результаты исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

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Кроме того, каждому четвертому россиянину (26 процентам) свойственно болезненное восприятие критики и замечаний на работе. 21 процент респондентов признался, что стресс на работе влияет на их личную эффективность и выполнение задач, а 7 процентов рассказали, что негативные эмоции на работе приводят к нарушению коммуникации с коллегами и начальством.

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По данным «Ренессанс страхования», число обратившихся за помощью психолога в рамках ДМС за первые три месяца 2023 года увеличилась почти на 30 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. Чаще всего за консультациями обращались жители Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Управляющий директор по ДМС «Ренессанс страхование» Юлия Галаничева назвала в числе возможных причин такой динамики эмоциональное выгорание, проблемы внутрикорпоративных коммуникаций и постановки задач.

Опрос аналитиков также показал, что половина опрошенных (53 процента) нуждается эмоциональной разгрузке после рабочего дня. Большинство из этой группы (78 процентов) полагает, что снять стресс им помогла бы физическая активность. Из них 38 процентов мечтают о появлении бассейна в здании компании, а 21 процент — о беговой дорожке. 13 процентов хотели бы, чтобы в офисе установили грушу для битья, а 6 процентов ждут появления комнаты для занятий пауэрлифтингом.

73 процента опрошенных положительно относятся и к более спокойным видам эмоциональной разгрузки — для этого им нравится слушать музыку или заниматься йогой и медитацией. Более трети (36 процентов) любят расслабляться с помощью игр, таких как настольный теннис и футбол, мини-гольф. При этом 13 процентов опрошенных хотели бы снять стресс в комнате ярости, где можно разбивать и ломать предметы.