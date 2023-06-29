Патриарх Кирилл 29 июня встретится с кардиналом Дзуппи

"Можем подтвердить эту информацию", - сказал собеседник агентства на просьбу прокомментировать заявление апостольского нунция в РФ архиепископа Джованни д'Аниелло о том, что встреча патриарха Кирилла и кардинала Дзуппи произойдет в четверг во второй половине дня.