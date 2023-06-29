Патриарх Кирилл 29 июня встретится с кардиналом Дзуппи
Посланник папы Римского по украинскому урегулированию кардинал Маттео Дзуппи встретится в Москве с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в четверг во второй половине дня, подтвердил ТАСС источник в Русской православной церкви.
"Можем подтвердить эту информацию", - сказал собеседник агентства на просьбу прокомментировать заявление апостольского нунция в РФ архиепископа Джованни д'Аниелло о том, что встреча патриарха Кирилла и кардинала Дзуппи произойдет в четверг во второй половине дня.
Ватиканский дипломат сообщил в эфире телеканала RAI News, что Папа Римский Франциск поручил кардиналу "в первую очередь провести гуманитарную миссию". Он также отметил, что планируется встреча с уполномоченной по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.
Накануне Дзуппи встретился с помощником президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрием Ушаковым, с которым обсудил прежде всего вопросы гуманитарного характера.