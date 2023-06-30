Индонезия осудила сожжение Корана в Швеции

ТОКИО, 30 июня. /ТАСС/. Индонезия решительно осудила сожжение Корана в столице Швеции Стокгольме. Об этом в четверг в своем Twitter заявило Министерство иностранных дел страны.

"Индонезия решительно осуждает провокационный акт сожжения Корана гражданином Швеции перед Большой мечетью в районе Сёдермальм в Стокгольме во время праздника Курбан-байрам", - говорится в сообщении МИД. "Это действие задело чувства мусульманского сообщества и не может быть оправдано", - подчеркнуло индонезийское внешнеполитическое ведомство.

Акция сожжения Корана прошла с разрешения полиции в среду на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма. Ее организатор, 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика, которому ранее было отказано в подобной демонстрации, вырвал страницы из священной книги мусульман и поджег ее. В этот день мусульмане всего мира отмечали Ид аль-Адха - один из главных религиозных праздников в исламе.