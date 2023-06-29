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В Госдуме предложили ввести льготные ж/д билеты для жителей южных регионов

В Госдуме предложили ввести льготные железнодорожные билеты для студентов из южных регионов. Как сообщает RT, с такой инициативой в Минтранс обратился депутат Евгений Федоров.

В Госдуме предложили ввести льготные ж/д билеты для жителей южных регионов
© globallookpress.com

В своем обращении он отметил, что ежегодно тысячи абитуриентов из южных регионов поступают в вузы Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и других городов страны. При этом в связи с проведением специальной военной операции и ограничением авиаперелетов студенты, желающие на каникулах посетить родных, несут большие затраты и нередко отказываются от поездок домой.

Парламентарий назвал целесообразным ввести льготный режим приобретения билетов, в том числе на условиях школьников — со скидкой в 50%. Действовать он будет на направления, которые следуют в родной регион студента из региона обучения и обратно.

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