В Госдуме предложили ввести льготные ж/д билеты для жителей южных регионов

В Госдуме предложили ввести льготные железнодорожные билеты для студентов из южных регионов. Как сообщает RT, с такой инициативой в Минтранс обратился депутат Евгений Федоров.

В своем обращении он отметил, что ежегодно тысячи абитуриентов из южных регионов поступают в вузы Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и других городов страны. При этом в связи с проведением специальной военной операции и ограничением авиаперелетов студенты, желающие на каникулах посетить родных, несут большие затраты и нередко отказываются от поездок домой.