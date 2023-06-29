В России начался дефицит курьеров и менеджеров по продажам

Российская транспортно-логистическая отрасль страдает от дефицита курьеров и менеджеров по продажам — в январе-мае спрос на них взлетел на десятки процентов, следует из результатов совместного исследования компании «Маршал» и hh.ru. Копия документа есть в распоряжении «Ленты.ру».

В указанный период компании ежемесячно размещали в среднем по 3,6 тысяч вакансий курьеров, по 2 тысячи объявлений о поиске менеджеров по продажам и работе с клиентами, а также по 1,6 тысячи вакансий менеджеров по логистике и специалистов по внешне-экономической деятельности.

По уровню востребованности курьеры и менеджеры по продажам уступают только дальнобойщикам — их нехватка уже давно считается самой острой проблемой отрасли. С начала года транспортно-логистические компании искали в среднем по 5 тысяч водителей каждый месяц. За пять лет дефицит дальнобойщиков вырос с 15 до 21 процента, рассказал замдиректора компании ПЭК Вадим Филатов.

«Через какое-то время эта проблема выйдет на государственный уровень. Первыми ее почувствуют крупнейшие ритейлеры, такие как «Магнит», компании с госучастием, а также крупнейшие маркетплейсы», — заявил гендиректор «Маршала» Михаил Белоусов.

По его словам, вскоре водители смогут посоревноваться по уровню зарплат с пилотами самолетов или айтишниками.

Среди причин нехватки сотрудников авторы исследования называют динамическое развитие логистики в целом, сложную внешнеэкономическую ситуацию, а также демографическую яму и создание крупных логистических центров.