В регионах России зафиксировали погодные аномалии

Погодные аномалии: В Благовещенске прошел рекордный ливень, а Якутия плавится от жары
Как уточняют синоптики, ливень принес 63% месячной нормы осадков. За шесть часов на каждый квадратный метр вылилось 57 литров воды. А в общей сложности городу досталось 26,3 миллиона кубометров небесной влаги. Некоторые улицы зрелищно залило, многие автомобилисты не избежали приключений вроде потери госномеров, а соцсети наполнились видеороликами потопа.
По сообщению Амургидромета, ливень стал рекордным для конкретной даты - 28 июня - и пятым в истории наблюдений по числу осадков для первого летнего месяца. Что любопытно, три метеособытия из лидирующей пятерки произошли за последнее десятилетие.
- Летний период - это время активного формирования конвективной облачности, грозовых очагов. Именно с ними связаны сильные ливни, - пояснила заместитель директора Амурского гидрометцентра Елена Печкина. - Мы не занимаемся созданием долгосрочных прогнозов, но если транслировать составленный Гидрометцентром и Дальневосточным УГМС прогноз, то в целом в июле осадков ожидается около нормы или чуть меньше. Но это не говорит о том, что в июле опасных ливней не будет. К примеру, месячная норма может выпасть за один ливень, а все остальные дни месяца будет сухо. И в историю этот месяц войдет тем, что осадков выпало в пределах нормы.
За шесть часов на каждый квадратный метр вылилось 57 литров воды.
К счастью, обошлось без ЧП. С последствиями рекордного ливня пришлось разбираться благовещенским коммунальщикам. Уже ночью они очищали от замусоривания ливневые решетки на пяти участках. Также там, где это требовалось, откачивали дождевую воду. Работы продолжились и вчера днем.
ГУ МЧС Приамурья объявило о штормовом предупреждении и на 29-30 июня. Местами в регионе ожидаются очень сильные дожди и грозы.
"Высока вероятность интенсивного подъема уровней воды на малых реках и, как следствие, повышения водности основных рек области", - предупредили в ведомстве.
Якутия плавится. Воздух прогрелся до +35 градусов. Для жителей одного из самых холодных российских регионов температура, скорее, аномальная. Люди спасаются от жары как могут. Якутск буквально плавится под мощными лучами солнца. Воздух стал горячим. Все ищут хоть какой-то прохлады.
Причем аномальная жара стоит на большей части региона. Всему виной антициклон, который буквально завис над республикой. И прогнозы у синоптиков неутешительные: уходить он пока не собирается. Такая жара продержится минимум дней 10. Местами такая погода сопровождается сильнейшими грозами и даже градом размером с перепелиное яйцо.