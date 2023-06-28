В регионах России зафиксировали погодные аномалии

- Летний период - это время активного формирования конвективной облачности, грозовых очагов. Именно с ними связаны сильные ливни, - пояснила заместитель директора Амурского гидрометцентра Елена Печкина. - Мы не занимаемся созданием долгосрочных прогнозов, но если транслировать составленный Гидрометцентром и Дальневосточным УГМС прогноз, то в целом в июле осадков ожидается около нормы или чуть меньше. Но это не говорит о том, что в июле опасных ливней не будет. К примеру, месячная норма может выпасть за один ливень, а все остальные дни месяца будет сухо. И в историю этот месяц войдет тем, что осадков выпало в пределах нормы.