Путину подарили Коран в Дагестане
Помощник муфтия Дагестана Запир Салимов подарил президенту России Владимиру Путину Коран. Об этом сообщает РИА «Новости».
Подарок был передан в одной из древнейших в мире Джума-мечетей в Дербенте, которую 28 июня посетил Путин. Как уточнил Салимов, подарок был сделан от лица всех прихожан мечети.
«Вам большое спасибо за этот подарок. Он, безусловно, найдет свое достойное место в Кремле», – ответил на это президент России.
Факт передачи Путину Корана подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Путину подарили Коран», – подтвердил он.
28 июня Владимир Путин прибыл на совещание по развитию туризма в Дербент. Во время своего визита президент также планирует провести переговоры с главой региона Сергеем Меликовым.
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