В России ввели штраф за плевки

В Ярославской области ввели штрафы за плевки в общественных местах
В Ярославской области ввели штрафы за плевки в общественном месте. Об этом в среду, 28 июня, сообщил глава региона Михаил Евраев.
— Вот мы приняли новый Кодекс об административных правонарушениях. И Ярославская область первой в стране и третьей в мире ввела ответственность за плевки… Мы первые в стране, и всего две страны в мире, кроме нас, имеют такую административную ответственность — это Сингапур и Казахстан, — сообщил политик.
За подобный «проступок» предусмотрен штраф в полторы тысячи рублей, а в случае повторного нарушения придется заплатить вдвое больше, передает РИА Новости.
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Так, самой большой странностью для россиян стали штрафы за плевки мимо урны. Совершившего такое действие в общественном месте оштрафуют на 200 долларов.