В России ввели штраф за плевки

— Вот мы приняли новый Кодекс об административных правонарушениях. И Ярославская область первой в стране и третьей в мире ввела ответственность за плевки… Мы первые в стране, и всего две страны в мире, кроме нас, имеют такую административную ответственность — это Сингапур и Казахстан, — сообщил политик.