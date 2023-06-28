В Санкт-Петербурге нашли и вскрыли еще один микроавтобус главы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом сообщает 78.ru.

Сотрудники полиции обнаружили автобус на парковке отеля Пригожина. Транспортное средство было вскрыто и опечатано.