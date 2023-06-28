В российском городе нашли еще один микроавтобус Пригожина
В Санкт-Петербурге нашли и вскрыли еще один микроавтобус главы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом сообщает 78.ru.
Сотрудники полиции обнаружили автобус на парковке отеля Пригожина. Транспортное средство было вскрыто и опечатано.
Ранее стало известно об обысках в центрах наборов бойцов ЧВК «Вагнер». Ранее президент России Владимир Путин в своем видеообращении заявил, что организаторы вооруженного мятежа понесут «неминуемое наказание». Российский лидер назвал назвал действия ЧВК «Вагнер» ударом в спину и напомнил о событиях Первой мировой войны.
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