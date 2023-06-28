Эксперт оценил идею раздавать продукты с истекающим сроком годности
Профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов в разговоре с Рамблером прокомментировал предложение разрешить магазинам бесплатно раздавать продукты с истекающим сроком годности.
Фракция ЛДПР ранее подготовила законопроект с поправками в Налоговый кодекс России, предполагающие отмену НДС на продукты и бутилированную воду с истекающим сроком годности в том случае, если магазины бесплатно будут отдавать их гражданам. По словам авторов инициативы, сейчас предпринимателям невыгодно раздавать такие товары, потому что они имеют право не платить НДС только с выброшенной продукции, передавали "Известия".
Острой проблемы с продукцией с истекающим сроком годности не существует. Ее можно продавать до момента, когда срок будет считаться истекшим. А этот срок устанавливают с учетом действующих санитарных правил. Соответственно, если у товара истек срок годности, то его продавать нельзя - его надо снять и утилизировать. А товары с неистекшим сроком годности можно продавать совершенно спокойно - никто не мешает снизить на него цену.Вячеслав Чеглов Профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова
Товары с истекающим сроком годности крупные торговые сети зачастую передают благотворительным организациям, подчеркнул эксперт.
"И даже после истечения указанного срока годности его можно употребить в течение какого-то времени, если целостность его упаковки не была нарушена. Каждый производитель во избежание возможных проблем с продажей его товара закладывает дополнительный срок. В ходе испытаний продукции устанавливается период, когда он реально портится, в каких условиях. При этом данное значение немного уменьшается и устанавливается норматив. То есть производитель страхуется. Допустим, если мы возьмем молоко и выпьем его после истечения срока годности на 12 часов или на 24 часа (смотря, какое молоко, в каких условиях оно хранилось), то ничего с человеком не произойдет", — добавил собеседник.
Чеглов отметил, что существует большая категория покупателей, которые регулярно ищут в магазинах товары с истекающим сроком годности.
"Крупные торговые сети, как правило, заранее начинают снижать цены на такие продукты. Все это отслеживается при помощи специальных программ. Товар выставляется с пометкой о том, что срок его годности истекает, причем зачастую цену на него снижают до себестоимости закупки. И люди покупают", — рассказал эксперт.
Он выразил мнение, что инициатива парламентариев не получит поддержки.
"Сейчас никто не будет заниматься этим вопросом - отменой НДС на такой товар, изменением санитарно-эпидемиологических правил. Кроме того, непонятно, каким будет заключение санитарных органов - пойдут ли они на такой шаг? Так что я бы назвал предложение популистским, я не вижу в нем большой ценности для населения. Лучше сдерживать цены на нормальный товар, срок годности которого не истекает", — заявил Чеглов.
Ранее в Роспотребнадзоре дали советы по выбору кисломолочных продуктов.