Эксперт оценил идею раздавать продукты с истекающим сроком годности

"И даже после истечения указанного срока годности его можно употребить в течение какого-то времени, если целостность его упаковки не была нарушена. Каждый производитель во избежание возможных проблем с продажей его товара закладывает дополнительный срок. В ходе испытаний продукции устанавливается период, когда он реально портится, в каких условиях. При этом данное значение немного уменьшается и устанавливается норматив. То есть производитель страхуется. Допустим, если мы возьмем молоко и выпьем его после истечения срока годности на 12 часов или на 24 часа (смотря, какое молоко, в каких условиях оно хранилось), то ничего с человеком не произойдет", — добавил собеседник.