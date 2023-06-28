Половина россиян считает возраст до 35 лет идеальным для открытия своего дела

При этом наиболее подходящими сферами для молодежного предпринимательства респонденты считают IT-отрасль, персональные услуги и оптовую/розничную торговлю

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Согласно исследованию медиахолдинга Rambler&Co и компании «Деловая среда», 55% респондентов считают промежуток с 18 до 35 лет оптимальным для открытия бизнеса. Это в равной степени характерно для мужчин и женщин, участвовавших в исследовании. На втором месте оказался возраст 36-45 лет – за него проголосовали 30% женщин и 29% мужчин.

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Данные получены по итогам анализа свыше 60 000 ИП и ООО, открытых через сервис «Деловой среды» (дочерняя компания Сбера) с января по май 2023 года, по результатам опроса, в котором приняли участие более 175 000 пользователей ресурсов медиахолдинга Rambler&Co.

По информации «Деловой среды», среди регистрирующих новый бизнес практически каждый второй – россиянин в возрасте до 35 лет. Так, в первые пять месяцев 2023 года доля тех, кто завел свое дело с 18 до 35 лет, составила порядка 45%.

С начала года лидером по числу предпринимателей, открывших свой бизнес в возрасте до 35 лет, стала Москва, второе место заняла Московская область, третье – Краснодарский край, далее идут Санкт-Петербург и Ростовская область.

Алексей Грищенко, исполняющий обязанности генерального директора АО «Деловая среда»: «По нашим данным, последние три года практически каждый второй бизнес регистрируют люди в возрасте до 35 лет. В совместном исследовании с медиахолдингом Rambler&Co мы выяснили, что большинство россиян считает лучшей сферой для молодежи IT. И это подтверждается фактами: в 2023 году эта отрасль показала наибольший прирост – молодых людей, которые регистрировали такой бизнес, стало на 45% больше, чем в первой половине 2022 года. Такой же рост среди молодежи показало предпринимательство в сфере образования, на третьем месте оказались складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность (+31%), на четвертом – творчество (+29%) и пятое разделили производство кинофильмов, видеофильмов, телевизионных программ и научные исследования и разработки (+24%)».

В ходе опроса интернет-пользователей 33% участников ответили, что считают IT наиболее подходящей сферой для молодых предпринимателей, на втором месте оказались персональные услуги (18%), на третьем – розничная/оптовая торговля (17%), на четвертом – стройка (9%), и на пятом – общепит (8,5%).

При этом лучшей предпринимательской нишей для людей старшего возраста респонденты назвали персональные услуги (24%), на втором месте – операции с недвижимым имуществом (16,5%), далее идет розничная/оптовая торговля (14%), стройка (13%) и общепит (11,5%).

По данным «Деловой среды», в абсолютных значениях наиболее распространенным типом бизнеса, который в 2023 году открывала молодежь, стала розничная торговля, на втором месте расположились пассажирские и грузоперевозки, на третьем – оптовая торговля, далее идут строительные специализированные работы и замыкают пятерку операции с недвижимым имуществом.

Также исследование показало, что несмотря на то, что лучшим возрастом для открытия бизнеса россияне считают промежуток 18-35 лет, доверия такие предприниматели у них вызывают мало.

Бизнесмены в возрасте 26-35 лет готовы доверять лишь 6,5% респондентов, а тем, кому еще нет 26 лет, – всего 2%. 36,5% отметили, что больше склонны верить предпринимателям 36-45 лет, на втором месте – 46-55 лет (25%). Предпочтение бизнесменам 56-65 лет отдали 5,5%, а категория старше 65 лет набрала 4%. Почти каждый пятый (19%) сообщил, что возраст не имеет значения.

В ходе опроса 16% россиян отметили, что они уже являются предпринимателями. Мужчины-участники исследования чаще открывали бизнес в период с 26 до 35 лет (33%), на втором месте те, кто сделал это в 36-45 лет (27%), на третьем – 18-25 лет (21%), далее те, кто завел свое дело в 56-65 лет (8%), следом – 46-55 лет (6%) и те, кто был старше 65 лет (5%). Женщины-респонденты в равной степени часто регистрировали бизнес в возрасте 18-25 лет (26%) и 36-45 лет (26%), на третьем месте оказались предпринимательницы старше 65 лет (19%), на четвертом – 26-36 лет (11%), следом идут те, кто открыл бизнес в 46-55 (10%) и 56-65 (8%).

Среди тех, у кого еще нет бизнеса, желание его открыть изъявили 34% мужчин и 26% женщин.

Для подсчета данных «Деловая среда» проанализировала порядка 60 тысяч ИП и ООО, которые были открыты с помощью собственного сервиса регистрации бизнеса и дистанционного открытия счета. Он позволяет подготовить и передать в ФНС России документы для регистрации индивидуальных предпринимателей (ИП) или обществ с ограниченной ответственностью (ООО) с единственным учредителем, а также открыть счёт без визита в банк.