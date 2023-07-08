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Как отдыхали в СССР: море, отпуск и курортный роман

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Пансионат "Дружба" Украинская ССР, 1987 год 
© РИА Новости
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Эстонская ССР. Курортный город Пярну на берегу Балтийского моря, 1961 год 
© РИА Новости
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Пицунда - мыс на побережье Черного моря, где раскинулись корпуса известного курорта, 1974 год 
© РИА Новости
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Марина Попович, жена космонавта Павла Поповича, на Черноморском курорте, 1964 год 
© РИА Новости

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На пляже в городе-курорте Светлогорске, 1973 год 
© РИА Новости
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Летом на Балтийском море, 1980 год 
© РИА Новости
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Латвийская ССР. Юрмала. Солнечные ванны, 1975 год 
© РИА Новости
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На пляже детского оздоровительного лагеря "Морской" в Евпатории, 1970 год 
© РИА Новости
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"Так загорает мама (курорт Паланга)", 1964 год 
© РИА Новости

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Отдыхающие на пляже пансионата "Спутник", 1966 год 
© РИА Новости
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Город-курорт Сочи. На пляже у гостиницы "Жемчужина", 1981 год 
© РИА Новости
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Советская гимнастка чемпионка СССР, Европы, мира и Олимпийских игр Лариса Латынина на отдыхе, 1964 год 
© РИА Новости
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Летчик-космонавт СССР Юрий Гагарин на отдыхе в Сочи, 1965 год 
© РИА Новости
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На пляже в Сочи, 1962 год 
© РИА Новости

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Город-курорт Ялта на побережье Черного моря Украинской ССР, 1965 год 
© РИА Новости
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Члены сборной команды СССР по спортивным танцам на льду на отдыхе, 1983 год 
© РИА Новости
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Вид на гостиницу "Жемчужина" в Сочи, 1983 год 
© РИА Новости
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В летний день на сочинском пляже всегда много отдыхающих, 1956 год 
© РИА Новости
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Оздоровительная гимнастика на пляже, 1963 год 
© РИА Новости

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Праздник Нептуна в санатории "Ясная поляна", расположенном в районе Мисхора, 1976 год 
© РИА Новости
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Отдыхающие на одном из пляжей Алушты, 1967 год 
© РИА Новости
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Морское побережье в Гагре, 1974 год 
© РИА Новости
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Студентка Трнавского педагогического института (ЧССР) Иветта Порзерова во время отдыха в Пицунде, 1984 год 
© ТАСС

    Летний отдых в СССР кардинально отличался от современного. Это сейчас россияне могут позволить себе позагорать на средиземноморском побережье Турции, погрузиться с аквалангом на дно Красного моря в египетском Шарм-эль-Шейхе или рвануть в загадочную Азию с ее жаркими пляжами, доступными в любое время года.

    В Советском Союзе заграничный отдых был доступен немногим, поэтому большинству приходилось ограничиваться пределами родной страны. С началом поры отпусков из всех крупных городов СССР тянулись бесконечные вереницы поездов на курорты черноморского побережья и в Прибалтику. Приехать в Ялту, Сочи, Пицунду, Геленджик, Евпаторию или Юрмалу мечтал каждый.

    Главными развлечениями отдыхающих были пляжные виды спорта, катание на водных лыжах и катамаранах и, конечно же, экскурсии. Вечером отпускники собирались в кафе и ресторанах с живой музыкой, где культурно отдыхали. Именно здесь происходили самые яркие знакомства, возникали курортные романы, которые порой оканчивались свадьбой.

    Как отдыхали в СССР – в галерее «Рамблера».

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