Как отдыхали в СССР: море, отпуск и курортный роман
Летний отдых в СССР кардинально отличался от современного. Это сейчас россияне могут позволить себе позагорать на средиземноморском побережье Турции, погрузиться с аквалангом на дно Красного моря в египетском Шарм-эль-Шейхе или рвануть в загадочную Азию с ее жаркими пляжами, доступными в любое время года.
В Советском Союзе заграничный отдых был доступен немногим, поэтому большинству приходилось ограничиваться пределами родной страны. С началом поры отпусков из всех крупных городов СССР тянулись бесконечные вереницы поездов на курорты черноморского побережья и в Прибалтику. Приехать в Ялту, Сочи, Пицунду, Геленджик, Евпаторию или Юрмалу мечтал каждый.
Главными развлечениями отдыхающих были пляжные виды спорта, катание на водных лыжах и катамаранах и, конечно же, экскурсии. Вечером отпускники собирались в кафе и ресторанах с живой музыкой, где культурно отдыхали. Именно здесь происходили самые яркие знакомства, возникали курортные романы, которые порой оканчивались свадьбой.
Как отдыхали в СССР – в галерее «Рамблера».