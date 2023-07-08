Как отдыхали в СССР: море, отпуск и курортный роман

Летний отдых в СССР кардинально отличался от современного. Это сейчас россияне могут позволить себе позагорать на средиземноморском побережье Турции, погрузиться с аквалангом на дно Красного моря в египетском Шарм-эль-Шейхе или рвануть в загадочную Азию с ее жаркими пляжами, доступными в любое время года.