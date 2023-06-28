Паломники в Мекке использовали более 4,6 петабайта данных во время хаджа

Прибывшие в Мекку паломники использовали с помощью мобильных устройств 4,61 петабайта данных во время стояния на горе Арафат - главного обряда хаджа, который совершался во вторник.

Как сообщает Комиссия по связи и информационным технологиям Саудовской Аравии, использованный паломниками объем данных соответствует 1,89 млн часов просмотра видео в формате HD. Средняя скорость загрузки в мобильных сетях Мекки достигла 197,5 Мбит/с, скорость отдачи - 27,5 Мбит/с. В прошлом году эти показатели составляли 271,66 Мбит/с и 35,2 Мбит/с соответственно.

Согласно статистике, собранной регулятором, объем данных, которые паломники использовали во время стояния на горе Арафат, превысил 270 Мб на человека. Наиболее популярными и "нагруженными" с точки зрения мобильного трафика стали приложения YouTube, TikTok, Snapchat, а также Instagram и Facebook (запрещены в РФ, принадлежат компании Meta, признанной в России экстремистской).