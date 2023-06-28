Егор Крид подал иск против телеграм-канала Mash

Российский исполнитель Егор Крид подал в Савеловский районных суд Москвы иск в отношении телеграм-канала Mash. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе суда.

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Артист выразил несогласие с информацией канала о его участии в "Разговорах о важном" и попросил признать данные в посте недействительными.

"Истец просит признать сведения не соответствующими действительности, обязать опровергнуть в форме сообщения, запретить ответчику дальнейшее распространение либо опубликование сведений касательно Крида", – говорится в сообщении.

Кроме того, Крид потребовал выплатить ему компенсацию морального вреда. Размер суммы он оценил в 4 миллиона рублей.