Егор Крид подал иск против телеграм-канала Mash
Российский исполнитель Егор Крид подал в Савеловский районных суд Москвы иск в отношении телеграм-канала Mash. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе суда.
Артист выразил несогласие с информацией канала о его участии в "Разговорах о важном" и попросил признать данные в посте недействительными.
"Истец просит признать сведения не соответствующими действительности, обязать опровергнуть в форме сообщения, запретить ответчику дальнейшее распространение либо опубликование сведений касательно Крида", – говорится в сообщении.
Кроме того, Крид потребовал выплатить ему компенсацию морального вреда. Размер суммы он оценил в 4 миллиона рублей.
Ранее Лига безопасного интернета включила Крида в черный список блогеров-нарушителей из-за того, что тот рекламировал в своих соцсетях онлайн-казино. Глава организации Екатерина Мизулина заявила, что на фоне произошедшего организация намерена обратиться в Роскомнадзор в требованием заблокировать страницы исполнителя. Помимо Крида, в перечень вошли еще 48 стримеров.