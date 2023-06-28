Эстония озвучила решение о выдаче виз россиянам

Власти Эстонии, в отличие от латвийских коллег, продолжат выдавать визы гражданам России, в том числе гуманитарные. Об этом сегодня заявила пресс-секретарь эстонского МИД Анна Тислер-Лаврентьева, пишет ТАСС.

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Ранее в МИД Латвии сообщил о том, что дипломатические и консульские представительства страны полностью прекратили выдачу любых виз для граждан России. Такое решение было принято «в связи с непредсказуемым развитием внутриполитических событий в России». При этом отмечалось, что документы на выдачу виз, поданные до 25 июня, будут рассмотрены.

В МИД Эстонии напомнили, что страны Прибалтики и Польша прекратили выдачу виз гражданам РФ на общих основаниях с прошлого года.

«Остались только узкие исключения - гуманитарные и семейные визы. И мы также приняли дополнительные меры по укреплению границы», - пояснила Анна Тислер-Лаврентьев.