В МЧС предупредили об опасности купания в песчаных карьерах

«Есть песчаные карьеры, лесные озера, пруды. Гибель в основном происходит в местах, которые не отведены для купания. Хотелось бы, чтобы на местах на это больше обратили внимания. Песчаные карьеры – это очень опасно, там резко глубина может достигать 12 метров. Также нужно помнить, что нельзя детей одних оставлять у воды. У нас определены штрафы за купание в неположенных местах», - предупредил он.