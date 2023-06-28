Чулпан Хаматова рассказала о проблемах с изучением латышского

Актриса Чулпан Хаматова рассказала, что плохо говорит на латышским языке, а главной проблемой для нее стали языковые конструкции. Об этом со ссылкой на эфир сообщает Rus.LSM.lv со ссылкой на эфир «Латвийского радио 4».

Актриса подчеркнула, что стремится выучить латышский на уровне, который позволит ей вести дискуссии и выражать мнение «не на уровне экспрессии, а обоснованной и грамотно».

Людям, желающим изучать латышский, она посоветовала в первую очередь обратить внимание на незнакомые конструкции.

«Например, в латышском нет слова «иметь», а прилагательные идут перед существительными. Нужно понять конструкции, а затем уже параллельно учить слова и грамматику. Для меня это было очень сложно», - рассказала Хаматова.

Она назвала свой уровень латышского плохим, хотя ее педагог и оценивает его как B1.

«Возможно, она мне льстит. Но я хочу понимать каждое сообщение, которое приходит в группу Нового Рижского театра, а не копировать их в переводчик», - заключила актриса.