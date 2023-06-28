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Чулпан Хаматова рассказала о проблемах с изучением латышского

Актриса Чулпан Хаматова рассказала, что плохо говорит на латышским языке, а главной проблемой для нее стали языковые конструкции. Об этом со ссылкой на эфир сообщает Rus.LSM.lv со ссылкой на эфир «Латвийского радио 4».

Чулпан Хаматова рассказала о проблемах с изучением латышского
© РИА Новости

Актриса подчеркнула, что стремится выучить латышский на уровне, который позволит ей вести дискуссии и выражать мнение «не на уровне экспрессии, а обоснованной и грамотно».

Людям, желающим изучать латышский, она посоветовала в первую очередь обратить внимание на незнакомые конструкции.

«Например, в латышском нет слова «иметь», а прилагательные идут перед существительными. Нужно понять конструкции, а затем уже параллельно учить слова и грамматику. Для меня это было очень сложно», - рассказала Хаматова.

Она назвала свой уровень латышского плохим, хотя ее педагог и оценивает его как B1.

«Возможно, она мне льстит. Но я хочу понимать каждое сообщение, которое приходит в группу Нового Рижского театра, а не копировать их в переводчик», - заключила актриса.

В 2022 году на фоне украинского кризиса актриса и учредительница благотворительного фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова покинула Россию. Она уволилась из «Современника», переехала в Латвию и вошла в труппу Нового Рижского театра.

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