В МВД России начали принимать заявления о выходе из гражданства Украины

Территориальные органы МВД России начали принимать заявления россиян, желающих отказаться от гражданства Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД РФ.

Заместитель начальника Управления по вопросам гражданства ГУВМ МВД РФ Светлана Гигирева отметила, что с соответствующим заявлением можно обратиться в любой территориальный орган полиции или подать его посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг.

Согласно закону «Об особенностях правового положения граждан Российской Федерации, имеющих гражданство Украины», с момента подачи заявления россияне будут считаться не имеющими украинского гражданства.

«Граждане России, достигшие возраста 14 лет, вправе подать заявление самостоятельно. От имени детей, не достигших указанного возраста, с заявлением может обратиться родитель или иной законный представитель», - пояснила представитель ведомства.

В МВД России отметили, что таким образом можно снять «ограничивающий фактор» в виде гражданства иностранного государства, которое не позволяет россиянину быть избранными в органы государственной власти или получить допуск к гостайне.