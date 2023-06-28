В РПЦ объяснили желание Зеленского перенести Рождество на 25 декабря

Президент Украины Владимир Зеленский переносом празднования православного рождества с 7 января на 25 декабря хочет маргинализировать УПЦ, рассказал NEWS.ru источник в РПЦ. Собеседник отметил, что УПЦ во главе с владыкой Онуфрием не примет «навязываемую календарную реформу».

Очевидно, что эта инициатива является попыткой маргинализировать Украинскую православную церковь, возглавляемую владыкой Онуфрием, которая, очевидно, не примет навязываемой ей календарной реформы. Очевидно, что провоцируется конфликт между теми верующими, которые хотят жить по старому календарю, и властью, которая хочет этого их лишить, — рассказали в РПЦ.

Зеленский внес в Верховную раду законопроект, который официально определит статус английского в стране как языка международного общения. Согласно документу, английским языком обязаны владеть главы местных администраций и их заместители, офицеры, полицейские и прокуроры. Законопроект определен Зеленским как неотложный.

Кроме того, украинский президент внес в Раду законопроект о праздновании на Украине Рождества по западному обряду — 25 декабря, а не 7 января.

Ранее в Верховной раде зарегистрировали законопроект, согласно которому предлагается переименовать Грузию во всех официальных документах в Сакартвело, отказавшись от русского названия страны. С такой инициативой выступили партии «Слуга народа», «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос».