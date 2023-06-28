Прогуливавшую уроки 20 лет учительницу выгнали с работы

В Италии по требованию учеников уволили учительницу, которая 20 лет прогуливала работу. Об этом сообщает издание Metro.

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Администрация школы выгнала Чинцию Паолину Де Лио, когда школьники устроили забастовку и отказались посещать ее уроки. Случилось это из-за того, что во время устного экзамена женщина постоянно переписывалась с кем-то по телефону, а оценки выставляла произвольно, не интересуясь, как отвечали ученики. Кроме того, явившись на экзамен, Де Лио попросила учебники у подопечных, так как своих у нее не было.

После увольнения женщина подала на школу в суд и добилась восстановления на работе. Однако вскоре всплыла информация о ее 20-летних прогулах. Де Лио ловко использовала больничные, отпуска и разрешения на участие в конференциях, чтобы появляться в школе как можно реже. Более того, по словам учеников, даже когда прогуливавшая уроки преподавательница действительно вела занятия, они были «сумбурными и импровизационными».

После этого местный суд отменил постановление о восстановление Де Лио в должности. Позже это решение поддержал и верховный суд. Журналисты издания La Repubblica связались с педагогом и попросили прояснить ситуацию. «Извините, я сейчас на пляже. Я собираюсь восстановить правдивые факты этой совершенно сюрреалистической истории», — заявила учительница.